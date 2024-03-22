У Харкові пролунали вибухи: є влучання

У Харкові вранці, 22 березня, пролунало декілька вибухів. Цивільних попередили про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил та Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.
О 03:53 у Харківській області розпочалася повітряна тривога.
О 04:33 за даними Повітряних сил, в області загроза балістичного озброєння з Бєлгородської області.
О 04:49 було зафіксовано крилаті ракети на території Харківської області, які тримали південний курс.
"Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів", - написав Харківський міський голова Ігор Терехов.
Він закликав усіх бути обережними, адже ворог може продовжувати обстріли.
"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.
О 04:54 Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.
О 05:08 міський голова звітував, що окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто залишилось фактично без світла. Всі екстрені служби вже працюють.
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