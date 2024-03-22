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У Харкові пролунали вибухи: є влучання

Фото: у Харкові пролунали вибухи: у Повітряних силах заявили про ворожу балістику (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

У Харкові вранці, 22 березня, пролунало декілька вибухів. Цивільних попередили про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил та Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

О 03:53 у Харківській області розпочалася повітряна тривога.

О 04:33 за даними Повітряних сил, в області загроза балістичного озброєння з Бєлгородської області. 

О 04:49 було зафіксовано крилаті ракети на території Харківської області, які тримали південний курс.

"Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів", - написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він закликав усіх бути обережними, адже ворог може продовжувати обстріли.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав він.

О 04:54 Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

О 05:08 міський голова звітував, що окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто залишилось фактично без світла. Всі екстрені служби вже працюють. 

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