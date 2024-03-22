RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздались взрывы: есть попадания

Фото: в Харькове раздались взрывы: в Воздушных силах заявили о враждебной баллистике (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

В Харькове утром, 22 марта, прогремели несколько взрывов. Гражданских предупредили об угрозе баллистического вооружения из Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил и Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова и Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.

В 03.53 в Харьковской области началась воздушная тревога.

В 04:33 , по данным Воздушных сил, в области угроза баллистического вооружения из Белгородской области.

В 04:49 были зафиксированы крылатые ракеты на территории Харьковской области, державшие южный курс.

"Сейчас около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов", – написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Он призвал всех осторожничать, ведь враг может продолжать обстрелы. оккупанты могут наносить повторные удары.

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях к отбою тревоги", – написал он.

В 04:54 Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов