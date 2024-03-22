В Харькове раздались взрывы: есть попадания

В 03.53 в Харьковской области началась воздушная тревога.

В 04:33 , по данным Воздушных сил, в области угроза баллистического вооружения из Белгородской области.

В 04:49 были зафиксированы крылатые ракеты на территории Харьковской области, державшие южный курс.

"Сейчас около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов", – написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Он призвал всех осторожничать, ведь враг может продолжать обстрелы. оккупанты могут наносить повторные удары.

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях к отбою тревоги", – написал он.

В 04:54 Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

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