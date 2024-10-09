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У Харкові пролунали вибухи, в місті є "приліт"

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові могли пролунати вибухи через ворожі удари керованими авіаційними бомбами (КАБ). Росіяни вдарили по відкритій території у Шевченківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У місті було чутно вибух! Харків може перебувати під ударами КАБів. Можливі повторні пуски.  Будьте обережні", - написав Терехов. 

Пізніше міський голова додав, що, згідно з попередньою інформацією, росіяни влучили по району щільної житлової забудови. 

Додамо, що повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 15:17. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), своєю чергою, попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:31 (alerts.in.ua) 

Обійшлось без жертв 

За словами Терехова, ворожий удар прийшовся на відкриту місцину, втім, огляд території продовжується. 

Зокрема через обстріл у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. 

Про постраждалих повідомлень не надходило. 

Як відзначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, мова йде про Шевченківський район міста. 

Обстріли України 

Останні місяці, майже щодня ворог вночі атакує України. Як приклад, у ніч на 9 жовтня, терористи атакували Полтавську область трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", що були запущені із Курської області Росії. Зокрема ворог запустив 22 ударних безпілотних літальних апарати (БпЛА). 

До відбиття нічного нападу залучалась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й не тільки. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищили 21 дрон. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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