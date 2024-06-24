У Харкові пролунали вибухи після пусків КАБів

Терехов написав, що у Харкові було чути серію вибухів. За його словами, зараз встановлюється, чи були вибухи у місті. При цьому більш детальних подробиць він не розкрив.

До вибухів Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили авіаційні бомби в Харківській області.

Оновлено 23:01

Синєгубов розповів, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову та Харківському району КАБами. Інформації щодо постраждалих немає.