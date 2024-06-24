UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи після пусків КАБів

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 24 червня, увечері пролунали вибухи. Росіяни запускали керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Терехов написав, що у Харкові було чути серію вибухів. За його словами, зараз встановлюється, чи були вибухи у місті. При цьому більш детальних подробиць він не розкрив.

До вибухів Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили авіаційні бомби в Харківській області.

Оновлено 23:01

Синєгубов розповів, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову та Харківському району КАБами. Інформації щодо постраждалих немає.

Що передувало

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово били по Харкову керованими авіаційними бомбами, які викликають значні руйнування. Ці терористичні атаки спрямовані проти цивільного населення.

Один із ударів стався вчора, 23 червня. В результаті атаки було відомо про одного загиблого та 10 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор ТереховХарківАвіаудариПовітряні сили УкраїниВійна в Україні