В Харькове прозвучали взрывы после пусков КАБов

Терехов написал, что в Харькове была слышна серия взрывов. По его словам, сейчас устанавливается, были ли взрывы в городе. При этом более детальных подробностей он не раскрыл.

До взрывов Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.