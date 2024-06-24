В Харькове прозвучали взрывы после пусков КАБов

В Харькове сегодня, 24 июня, вечером прозвучали взрывы. Россияне запускали управляемые авиационные бомбы.
Терехов написал, что в Харькове была слышна серия взрывов. По его словам, сейчас устанавливается, были ли взрывы в городе. При этом более детальных подробностей он не раскрыл.
До взрывов Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.
Напомним, россияне уже неоднократно били по Харькову управляемыми авиационными бомбами, которые вызывают значительные разрушения. Эти террористические атаки направлены против гражданского населения.
Один из ударов произошел вчера, 23 июня. В результате атаки было известно об одном погибшем и 10 раненых.
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