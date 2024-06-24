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В Харькове прозвучали взрывы после пусков КАБов

Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Харькове сегодня, 24 июня, вечером прозвучали взрывы. Россияне запускали управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Терехов написал, что в Харькове была слышна серия взрывов. По его словам, сейчас устанавливается, были ли взрывы в городе. При этом более детальных подробностей он не раскрыл. 

До взрывов Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы в Харьковской области. 

Что предшествовало

Напомним, россияне уже неоднократно били по Харькову управляемыми авиационными бомбами, которые вызывают значительные разрушения. Эти террористические атаки направлены против гражданского населения.

Один из ударов произошел вчера, 23 июня. В результате атаки было известно об одном погибшем и 10 раненых.

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Игорь ТереховХарьковАвиаударыВоздушные силы УкраиныВойна в Украине