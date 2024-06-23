Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову
Російська Федерація вдень неділі, 23 червня, завдала удару по двох районам міста Харків. Відомо про вже 10 поранених та одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
За даними Синєгубова, внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільним об‘єктам Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 людей, ще 1 людина загинула.
Також відомо, що серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.
"Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії", - повідомив він.
Нагадаємо, Росія знову застосувала керовані авіаційні бомби для удару по місту. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Обстріли Харкова
Зокрема, вчора російські війська знову масовано обстріляли Харків використавши чотири КАБи. В результаті вчорашнього обстрілу у лікарні перебувають понад 40 людей, деякі з них – у тяжкому стані.
В результаті сьогоднішнього удару харківське метро зупинило свій рух та почало працювати лише як укриття.
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