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В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (обновлено)

Харьков, Пятница 21 июня 2024 23:50
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В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (обновлено) Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове прозвучали взрывы во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении, обнародованном в 23:42.

Несколько минут перед этим, по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31 в Российской Федерации. Он является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

В 00:03 корреспонденты Суспільного сообщили о дополнительной серии взрывов в Харькове, вероятно за пределами города.

Обстрелы Харьковской области

Утром в пятницу, 21 июня, российские захватчики обстреляли Волчанскую громаду Харьковской области. В результате атаки погибла работница "Укрпочты" и ранен водитель, который ее перевозил.

Также агрессор впервые ударил авиабомбой ФАБ-3000 М-54 по позициям ВСУ вблизи села Липцы в Харьковской области.

Тем временем Силы обороны отбивают территории возле Волчанска.

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