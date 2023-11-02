UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 2 листопада, увечері місцеві мешканці почули вибухи. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.

Правоохоронці закликають мешканців міста пройти в укриття та дотримуватись правил безпеки. При цьому про влучання по інфраструктурі Харкова чи поранених просять повідомляти на спецлінію 102.

Також поліція закликає не публікувати фото та відео "прильотів" у соціальних мережах.

Варто зауважити, що раніше Повітряні сили попереджали про те, що у Харківській області зафіксували російські ударні дрони.

Оновлено 21:25

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов подякував силам протиповітряної оборони.

Він закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу та не знімати роботу ППО.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, вчора, 1 листопада, окупанти вдарили по пожежній частині під Ізюмом. Люди під час атаки не постраждали.

При цьому 27 жовтня росіяни обстріляли село Кондрашівка Куп'янського району Харківської області. Поранення отримала мирна мешканка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухихарковВійна Росії проти Українивоздушная тревога