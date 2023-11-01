ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли пожежну частину під Ізюмом

Харків, Середа 01 листопада 2023 08:26
UA EN RU
Окупанти обстріляли пожежну частину під Ізюмом Фото: окупанти обстріляли пожежну частину під Ізюмом (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вчора ввечері, 31 жовтня, обстріляли одну із пожежних частин у Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Вчора ввечері ворог вчергове атакував територію Ізюмського району", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, в результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини.

"Але головне - люди не постраждали", - констатують рятувальники.

Окупанти обстріляли пожежну частину під Ізюмом

Обстріли пожежних частин у Харківській області

Зазначимо, що обстріли пожежних частин та підрозділів ДСНС України, зокрема Харківської області, ймовірно, є частиною тактики російських військ. Справа в тому, що їх ворог обстрілює вже не вперше. Так, 27 жовтня загарбники завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм Харківської області. В результаті постраждали вісім рятувальників.

Нагадаємо, в середині вересня російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС у Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники тоді не постраждали.

Для довідки

11 вересня 2022 року стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і підняли над будівлею міськради українські прапори. При цьому за час окупації в Ізюмі було вбито щонайменше 1000 мирних громадян. Крім того, близько 80% інфраструктури міста зруйновано або суттєво пошкоджено.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков ДСНС
NEWS
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ