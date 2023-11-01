Окупанти обстріляли пожежну частину під Ізюмом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Вчора ввечері ворог вчергове атакував територію Ізюмського району", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, в результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини.

"Але головне - люди не постраждали", - констатують рятувальники.

Обстріли пожежних частин у Харківській області

Зазначимо, що обстріли пожежних частин та підрозділів ДСНС України, зокрема Харківської області, ймовірно, є частиною тактики російських військ. Справа в тому, що їх ворог обстрілює вже не вперше. Так, 27 жовтня загарбники завдали удару по пожежній частині в місті Ізюм Харківської області. В результаті постраждали вісім рятувальників.

Нагадаємо, в середині вересня російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС у Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники тоді не постраждали.

Для довідки

11 вересня 2022 року стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і підняли над будівлею міськради українські прапори. При цьому за час окупації в Ізюмі було вбито щонайменше 1000 мирних громадян. Крім того, близько 80% інфраструктури міста зруйновано або суттєво пошкоджено.