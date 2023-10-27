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Війська РФ в черговий раз атакували Харківську область: поранено жінку

Харківська область, П'ятниця 27 жовтня 2023 15:44
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Війська РФ в черговий раз атакували Харківську область: поранено жінку Фото: росіяни атакували Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 27 жовтня, обстріляли село Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, сьогодні російські військові вчергове атакували території Харківської області, Зокрема внаслідок ворожого удару було травмовано 67-річну жінку. ЇЇ госпіталізували з осколковим пораненням стегна.

"Медики надають всю необхідну допомогу", - додали в адміністрації.

Обстріл України

Нагадаємо російські окупанти в ніч проти 27 жовтня атакували південні області України. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, безпілотники росіяни випускали у дві хвилі.

Крім того, ворог під час атаки використав і балістику "Іскандер-М", вдаривши по Харківській області. Сили ППО збили майже всі безпілотники – п'ять із шести.

Що стосується наслідків, то на Миколаївщині зафіксували "приліт" у районі міста Вознесенськ, а в Харківській області окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм.

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