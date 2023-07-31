Ракетна атака. У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги близько опівночі. Місто і область зазнають ракетних обстрілів з боку військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
"Окупанти завдають ударів. До уваги мешканців міста Харкова та області, знаходитесь в укриттях!" - зазначає чиновник.
У Харкові вибухи пролунали близько дванадцятої ночі. Їх було кілька.
Попередньо, місто та область зазнавали ворожих ракетних ударів із зенітного ракетного комплексу С-300, розповів бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".
Інформація про можливі руйнування та постраждалих наразі встановлюється.
"На даний момент, такого типу ракет у повітрі над Харковом нема, але загроза залишається. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги" - зазначає він.
Додамо, що перед оголошенням у Харківській області повітряної тривоги у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили мешканців регіону про ракетну загрозу.
Крім того, ракетну небезпеку також було оголошено і по всій Україні, тривоги залунали по всій країні.
Росіяни продовжують свій ракетний терор щодо мирних українців. Раніше під атаку окупантів потрапили мешканці Дніпра. Російські ракети "Іскандер" влучили в багатоповерхівку та будівлю СБУ, яка вже давно не використовувалася.
В результаті російської атаки постраждали 9 цивільних, зокрема двоє підлітків.
А декількома днями раніше під ударом була Одеса. Тоді російські ракети зруйнували Спасо-Преображенський храм та пошкодили десятки будинків в історичному центрі міста.
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