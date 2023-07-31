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Ракетна атака. У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Харкові прогресували вибухи під час повітряної тривоги (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги близько опівночі. Місто і область зазнають ракетних обстрілів з боку військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. До уваги мешканців міста Харкова та області, знаходитесь в укриттях!" - зазначає чиновник.

У Харкові вибухи пролунали близько дванадцятої ночі. Їх було кілька.

Попередньо, місто та область зазнавали ворожих ракетних ударів із зенітного ракетного комплексу С-300, розповів бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

Інформація про можливі руйнування та постраждалих наразі встановлюється.

"На даний момент, такого типу ракет у повітрі над Харковом нема, але загроза залишається. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги" - зазначає він.

Додамо, що перед оголошенням у Харківській області повітряної тривоги у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили мешканців регіону про ракетну загрозу.

Крім того, ракетну небезпеку також було оголошено і по всій Україні, тривоги залунали по всій країні.

Ракетні удари РФ по Україні

Росіяни продовжують свій ракетний терор щодо мирних українців. Раніше під атаку окупантів потрапили мешканці Дніпра. Російські ракети "Іскандер" влучили в багатоповерхівку та будівлю СБУ, яка вже давно не використовувалася.

В результаті російської атаки постраждали 9 цивільних, зокрема двоє підлітків.

А декількома днями раніше під ударом була Одеса. Тоді російські ракети зруйнували Спасо-Преображенський храм та пошкодили десятки будинків в історичному центрі міста.

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Вибуххарков