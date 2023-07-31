RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная атака. В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Харькове прогресели взрывы во время воздушной тревоги (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги около полуночи. Город и область подвергается ракетным обстрелам со стороны войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубова.

"Оккупанты наносят удары Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!" - отмечает чиновник.

В Харькове взрывы прозвучали около двенадцати ночи. Их было несколько.

Предварительно, город и область подвергались вражеским ракетным ударам из зенитного ракетного комплекса С-300, рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

Информация о возможных разрушениях и пострадавших сейчас устанавливается.

"На данный момент такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не оставляйте укрытия до отбоя воздушной тревоги!" - отмечает он.

Добавим, что перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей региона о ракетной угрозе.

Кроме того, ракетная опасность также была объявлена и по всей Украине, тревоги зазвучали по всей стране.

Ракетные удары РФ по Украине

Россияне продолжают свой ракетный террор в отношении мирных украинцев. Ранее под атаку оккупантов попали жители Днепра. Российские ракеты "Искандер" попали в многоэтажку и здание СБУ, которое уже давно не использовалось.

В результате российской атаки пострадали 9 гражданских, в том числе два подростка.

А несколькими днями раньше под ударом была Одесса. Тогда русские ракеты разрушили Спасо-Преображенский храм и повредили десятки домов в историческом центре города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрывхарков