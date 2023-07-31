Ракетная атака. В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

"Оккупанты наносят удары Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!" - отмечает чиновник.

В Харькове взрывы прозвучали около двенадцати ночи. Их было несколько.

Предварительно, город и область подвергались вражеским ракетным ударам из зенитного ракетного комплекса С-300, рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

Информация о возможных разрушениях и пострадавших сейчас устанавливается.

"На данный момент такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не оставляйте укрытия до отбоя воздушной тревоги!" - отмечает он.

Добавим, что перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей региона о ракетной угрозе.

Кроме того, ракетная опасность также была объявлена и по всей Украине, тревоги зазвучали по всей стране.

Ракетные удары РФ по Украине

Россияне продолжают свой ракетный террор в отношении мирных украинцев. Ранее под атаку оккупантов попали жители Днепра. Российские ракеты "Искандер" попали в многоэтажку и здание СБУ, которое уже давно не использовалось.

В результате российской атаки пострадали 9 гражданских, в том числе два подростка.

А несколькими днями раньше под ударом была Одесса. Тогда русские ракеты разрушили Спасо-Преображенский храм и повредили десятки домов в историческом центре города.