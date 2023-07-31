Ракетная атака. В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги около полуночи. Город и область подвергается ракетным обстрелам со стороны войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубова.
"Оккупанты наносят удары Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!" - отмечает чиновник.
В Харькове взрывы прозвучали около двенадцати ночи. Их было несколько.
Предварительно, город и область подвергались вражеским ракетным ударам из зенитного ракетного комплекса С-300, рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
Информация о возможных разрушениях и пострадавших сейчас устанавливается.
"На данный момент такого типа ракет в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается. Не оставляйте укрытия до отбоя воздушной тревоги!" - отмечает он.
Добавим, что перед объявлением в Харьковской области воздушной тревоги в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей региона о ракетной угрозе.
Кроме того, ракетная опасность также была объявлена и по всей Украине, тревоги зазвучали по всей стране.
Россияне продолжают свой ракетный террор в отношении мирных украинцев. Ранее под атаку оккупантов попали жители Днепра. Российские ракеты "Искандер" попали в многоэтажку и здание СБУ, которое уже давно не использовалось.
В результате российской атаки пострадали 9 гражданских, в том числе два подростка.
А несколькими днями раньше под ударом была Одесса. Тогда русские ракеты разрушили Спасо-Преображенский храм и повредили десятки домов в историческом центре города.
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