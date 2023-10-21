UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи: окупанти наносять ракетні удари

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", - написав він. 

В то й же час Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння. 

В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону знаходитися в укриттях. 

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - заявив він. 

Обстріли Харкова

В останній раз про російські атаки на Харків повідомлялося 18 жовтня. Тоді в результаті атаки в місті були проблеми зі світлом. 

8 жовтня російські військові вкотре атакували територію Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України