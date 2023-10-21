В Харькове раздались взрывы: оккупанты наносят ракетные удары

"Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты", - написал он.

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Харьковской области объявлена угроза применения баллистического вооружения.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - заявил он.

Обстрелы Харькова

В последний раз о российских атаках на Харьков сообщалось 18 октября. Тогда в результате атаки в городе были проблемы со светом.

8 октября российские военные в очередной раз атаковали территорию Харьковской области. В результате обстрела погибла женщина.