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В Харькове раздались взрывы: оккупанты наносят ракетные удары

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове прогремели взрывы в субботу вечером, 21 октября. Российские захватчики наносят по городу ракетные удары.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты", - написал он. 

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Харьковской области объявлена угроза применения баллистического вооружения. 

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях. 

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - заявил он.

Обстрелы Харькова

В последний раз о российских атаках на Харьков сообщалось 18 октября. Тогда в результате атаки в городе были проблемы со светом.

8 октября российские военные в очередной раз атаковали территорию Харьковской области. В результате обстрела погибла женщина.

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