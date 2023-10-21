В Харькове раздались взрывы: оккупанты наносят ракетные удары

В Харькове прогремели взрывы в субботу вечером, 21 октября. Российские захватчики наносят по городу ракетные удары.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
"Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты", - написал он.
В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Харьковской области объявлена угроза применения баллистического вооружения.
В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.
"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - заявил он.
Обстрелы Харькова
В последний раз о российских атаках на Харьков сообщалось 18 октября. Тогда в результате атаки в городе были проблемы со светом.
8 октября российские военные в очередной раз атаковали территорию Харьковской области. В результате обстрела погибла женщина.
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