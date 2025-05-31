У Харкові пролунали вибухи: над містом зафіксовано дрони

"У місті було чутно вибухи! Над Харковом зафіксовано ворожі ударні БПЛА. Залишайтеся в укриттях", - написав Терехов о 03:01.

Після цього Синєгубов теж підтвердив, що ворожі безпілотники атакують місто. Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що у Харківській області фіксуються БпЛА, які летять в напрямку обласного центру.

Оновлено о 03:12

"Під ударом Шевченківський район міста. Інформація щодо місць влучань та наслідків уточнюється", - поінформував мер міста.

Оновлено о 03:27

Терехов написав, що є інформація про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та в деяких частин Черкаської та Дніпропетровської областей.