В Харькове прогремели взрывы: над городом зафиксированы дроны

В ночь на 31 мая в Харькове раздались звуки взрывов. Город атакуют вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В городе были слышны взрывы! Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях", - написал Терехов в 03:01.
После этого Синегубов тоже подтвердил, что вражеские беспилотники атакуют город. В то же время в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в Харьковской области фиксируются БпЛА, которые летят в направлении областного центра.
"Под ударом Шевченковский район города. Информация о местах попаданий и последствиях уточняется", - сообщил мэр города.
Терехов написал, что есть информация о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.
По состоянию на 03:11 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и в некоторых частей Черкасской и Днепропетровской областей.
Отметим, что россияне регулярно атакуют Харьков дронами, а порой и ракетами. В частности, вчера в результате массированного налета дронов в Слободском районе, было атаковано троллейбусное депо.
Как итог, один троллейбус полностью уничтожен, еще 18 получили повреждения разной степени. Помимо депо, пострадали более 30 многоквартирных домов, и двум людям понадобилась медицинская помощь.
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