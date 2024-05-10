У Харкові пролунали вибухи через ворожі удари: сталися пожежі у будинках

У Харкові вночі 10 травня під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи через ворожу атаку по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"Харків чує вибухи. Будьте обережні!" - зазначив мер міста.
Керівник адміністрації розповів про ворожу атаку.
"Окупанти наносять удари по Харкову! Будьте в укриттях", - йдеться в заяві начальника ОВА.
Пізніше в мерії уточнили, що ворожий дар прийшовся по району житлової забудови.
"Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках", - розповів Терехов.
В ОВА додали, що за попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок.
"На цю хвилину без постраждалих", - каже Синєгубов.
Згодом, о 03:55, в ОВА уточнили дані щодо постраждалих та заявили, що у Харкові надійшла інформація про одного потерпілого через ворожий удар.
"На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки", - каже чиновник.
Пізніше, близько 03:47, стало відомо про ще один вибух, попередньо, за межами міста. Про це пише "Суспільне Харків".
В Харківській ОВА заявили, що ворог також завдав ударів по Дергачах Харківського району
"Інформація про постраждалих не надходила", - розповів начальник адміністрації Синєгубов.
Нагадаємо, у ніч на 10 травня російські війська запустили групи ударних дронів типу "Шахед" у бік Миколаївської та Одеської областей для чергової повітряної атаки.
Також повідомлялося, що на Миколаївщині в районі місті Снігурівка було чути вибухи через ударні безпілотники противника.
Крім того, у командуванні Повітряних сил фіксували пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією для ударів по Харківській області.
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