У Харкові пролунали вибухи через ворожі удари: сталися пожежі у будинках

"Харків чує вибухи. Будьте обережні!" - зазначив мер міста.

Керівник адміністрації розповів про ворожу атаку.

"Окупанти наносять удари по Харкову! Будьте в укриттях", - йдеться в заяві начальника ОВА.

Наслідки обстрілу

Пізніше в мерії уточнили, що ворожий дар прийшовся по району житлової забудови.

"Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках", - розповів Терехов.

В ОВА додали, що за попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок.

"На цю хвилину без постраждалих", - каже Синєгубов.

Дані щодо постраждалого

Згодом, о 03:55, в ОВА уточнили дані щодо постраждалих та заявили, що у Харкові надійшла інформація про одного потерпілого через ворожий удар.

"На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки", - каже чиновник.

Повторний вибух, удар по Дергачах

Пізніше, близько 03:47, стало відомо про ще один вибух, попередньо, за межами міста. Про це пише "Суспільне Харків".

В Харківській ОВА заявили, що ворог також завдав ударів по Дергачах Харківського району

"Інформація про постраждалих не надходила", - розповів начальник адміністрації Синєгубов.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, у ніч на 10 травня російські війська запустили групи ударних дронів типу "Шахед" у бік Миколаївської та Одеської областей для чергової повітряної атаки.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині в районі місті Снігурівка було чути вибухи через ударні безпілотники противника.

Крім того, у командуванні Повітряних сил фіксували пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією для ударів по Харківській області.