В Харькове раздались взрывы из-за вражеских ударов: произошли пожары в домах

"Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!" - отметил мэр города.

Руководитель администрации рассказал о вражеской атаке.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях", - говорится в заявлении начальника ОВА.

Последствия обстрела

Позже в мэрии уточнили, что вражеский дар пришелся по району жилой застройки.

"Имеем информацию о пожарах в частных жилых домах", - рассказал Терехов.

В ОВА добавили, что по предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом.

"На данный момент без пострадавших", - говорит Синегубов.

Данные о пострадавшем

Впоследствии, в 03:55, в ОВА уточнили данные о пострадавших и заявили, что в Харькове поступила информация об одном пострадавшем из-за вражеского удара.

"На месте попадания в частный дом возник пожар. Профильные службы ликвидируют последствия", - говорит чиновник.

Повторный взрыв, удар по Дергачах

Позже, около 03:47, стало известно еще об одном взрыве, предварительно, за пределами города. Об этом пишет "Суспільне Харків".

В Харьковской ОВА заявили, что враг также нанес удары по Дергачам Харьковского района.

"Информация о пострадавших не поступала", - рассказал начальник администрации Синегубов.

Ночная воздушная атака

Напомним, в ночь на 10 мая российские войска запустили группы ударных дронов типа "Шахед" в сторону Николаевской и Одесской областей для очередной воздушной атаки.

Также сообщалось, что в Николаевской области в районе городе Снигиревка были слышны взрывы из-за ударных беспилотников противника.

Кроме того, в командовании Воздушных сил фиксировали пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией для ударов по Харьковской области.