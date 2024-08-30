У Харкові пролунали вибухи. Місто під ударом КАБів

"Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!", - написав Терехов.

Як повідомив Синєгубов, росіяни завдають ударів та Харкову та району.

За інформацією мера, один з ударів прийшовся по центральній частині міста, постраждала цивільна інфраструктура. Також є влучання у місті Чугуїв.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Як повідомляє "Суспільне", у частині районів Харкова зникло світло після серії вибухів.

Оновлено 15:45

За інформацією глави ОВА, один з ворожих ударів пошкодив освітню установу у Харкові.

"За попередньою інформацією в Індустріальному районі є влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється", - повідомив мер міста.

Також є попередня інформація про удар по Немишлянському району.

"У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується", - додав Терехов.