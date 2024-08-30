В Харькове раздались взрывы. Город под ударом КАБов

"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!", - написал Терехов.

Как сообщил Синегубов, россияне наносят удары и Харькову и району.

По информации мэра, один из ударов пришелся по центральной части города, пострадала гражданская инфраструктура. Также есть попадания в городе Чугуев.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как сообщает "Суспільне", в части районов Харькова пропал свет после серии взрывов.