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У Харкові пролунали вибухи: місто під обстрілом

Ілюстративне фото: у Харкові гримлять вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 27 березня, вдень місцеві мешканці почули кілька вибухів. Росіяни обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" та голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов.

Більше детальних подробиць про інцидент чиновник не розкрив.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом посилили обстріли України. За останні кілька днів по нашій країні завдали кілька масованих ударів.

Під атакою неодноразово знаходився Харків. Зокрема, 22 березня окупанти завдали по ньому понад 15 ударів. Головною ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Внаслідок ударів російських терористів все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

Як розповів учора, 26 березня, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.

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ХарківВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаРакетний ударВибухи