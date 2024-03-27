В Харькове прогремели взрывы: город под обстрелом

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты последнее время усилили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов.

Под атакой неоднократно находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью врага стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь свет появился на объектах критической инфраструктуры.

Как рассказал вчера, 26 марта, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ожидается, что восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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