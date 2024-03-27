В Харькове прогремели взрывы: город под обстрелом

В Харькове сегодня, 27 марта, днем местные жители услышали несколько взрывов. Россияне обстреливают город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків" и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - написал Синегубов.
Более детальных подробностей об инциденте чиновник не раскрыл.
Напомним, российские оккупанты последнее время усилили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов.
Под атакой неоднократно находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью врага стали энергетические объекты.
В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь свет появился на объектах критической инфраструктуры.
Как рассказал вчера, 26 марта, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ожидается, что восстановление электроснабжения Харькова займет до двух недель.
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