У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою дронів

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами та ракетами. Наприклад, у ніч на 2 липня ворог атакував Новобаварський район міста. Унаслідок цього горіли бокси технічного обслуговування (СТО) та були інші пошкодження.

Також ми писали, що в червні в Харкові було зафіксовано абсолютний місячний рекорд щодо кількості повітряних атак від початку повномасштабної війни.

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