У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою дронів

В ніч на 6 липня у Харкові пролунали звуки вибухів. Ворог атакує місто ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і глави ОВА Олега Синєгубова.
"У місті вибух. Попередньо "Шахед". Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто - будьте обережні", - написав Терехов о 01:07.
Водночас Синєгубов підтвердив, що ворог завдає по Харкову удари, використовуючи безпілотники.
За останні кілька хвилин у Харкові пролунали ще два вибухи.
"Ворог завдав щонайменше трьох ударів по місту Харків. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються", - підтвердив Синєгубов.
Глава ОВА поінформував, що за попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста. Наразі профільні служби виїхали на огляд.
"На щастя, за попередніми даними, внаслідок трьох прильотів постраждалих немає. На Харків ще заходить група ворожих бойових безпілотників. Будьте обережні", - розповів мер міста.
Станом на 01:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами та ракетами. Наприклад, у ніч на 2 липня ворог атакував Новобаварський район міста. Унаслідок цього горіли бокси технічного обслуговування (СТО) та були інші пошкодження.
Також ми писали, що в червні в Харкові було зафіксовано абсолютний місячний рекорд щодо кількості повітряних атак від початку повномасштабної війни.
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