В Харькове прогремели взрывы: город под атакой дронов

"В городе взрыв. Предварительно "Шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город - будьте осторожны", - написал Терехов в 01:07.

В то же время Синегубов подтвердил, что враг наносит по Харькову удары, используя беспилотники.

Обновлено в 01:15

За последние несколько минут в Харькове прогремели еще два взрыва.

"Враг нанес по меньшей мере три удара по городу Харьков. Информация о пострадавших и последствия попаданий устанавливаются", - подтвердил Синегубов.

Обновлено в 01:23

Глава ОВА проинформировал, что по предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах города. Сейчас профильные службы выехали на осмотр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.