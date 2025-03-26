У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою "Шахедів"

За словами Терехова, у Харкові пролунала низка вибухів. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі ударні дрони у напрямку Харкова з півночі.

"Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні", - повідомив мер.

Як зазначив Терехов, останній удар, попередньо, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, за попередньою інформацією, постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.

Оновлено 21:11

За інформацією глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Вона госпіталізована до лікарні.