В Харькове прогремели взрывы, город под атакой "Шахедов"

В Харькове вечером 26 марта прогремели взрывы. Российские войска атакуют город ударными дронами "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
По словам Терехова, в Харькове прогремел ряд взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных дронах в направлении Харькова с севера.
"Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - сообщил мэр.
Как отметил Терехов, последний удар, предварительно, пришелся возле многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Мэр Харькова сообщил, что в результате атаки дронов в городе повреждены многоэтажные жилые дома. По предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры.
По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу.
В ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.
Силам ПВО удалось сбить 56 дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. Также 48 дронов были локально потеряны без негативных последствий.
Из-за обстрелов пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.
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