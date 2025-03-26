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В Харькове прогремели взрывы, город под атакой "Шахедов"

Фото: россияне атакуют Харьков "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером 26 марта прогремели взрывы. Российские войска атакуют город ударными дронами "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, в Харькове прогремел ряд взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных дронах в направлении Харькова с севера.

"Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - сообщил мэр.

Как отметил Терехов, последний удар, предварительно, пришелся возле многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Обновлено 21:11

Мэр Харькова сообщил, что в результате атаки дронов в городе повреждены многоэтажные жилые дома. По предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры.

По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу.

 

 

Обстрел Украины 26 марта

В ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.

Силам ПВО удалось сбить 56 дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. Также 48 дронов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

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