У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою КАБів

Обстріл України 15 жовтня

У ніч на 15 жовтня російські війська запустили по Україні сім зенітних керованих ракет С-300/400, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 17 ударних безпілотників.

Загалом протиповітряній обороні вдалось збити 12 дронів. Ще чотири були втрачені внаслідок активної протидії РЕБ.

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