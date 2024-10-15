UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою КАБів

Фото: у Харкові пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові ввечері 15 жовтня пролунали вибухи. Росіяни завдають по місту ударів КАБами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові чутно вибухи - місто під атакою КАБів. Будьте обережні - у повітрі ще КАБи", - повідомив Терехов.

За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів по Харкову та району.

За попередніми даними, зафіксовані влучання у Харківському районі. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Обстріл України 15 жовтня

У ніч на 15 жовтня російські війська запустили по Україні сім зенітних керованих ракет С-300/400, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 17 ударних безпілотників.

Загалом протиповітряній обороні вдалось збити 12 дронів. Ще чотири були втрачені внаслідок активної протидії РЕБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВибухи