В Харькове раздались взрывы: город под атакой КАБов

Обстрел Украины 15 октября

В ночь на 15 октября российские войска запустили по Украине семь зенитных управляемых ракет С-300/400, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 17 ударных беспилотников.

В общей сложности противовоздушной обороне удалось сбить 12 дронов. Еще четыре были потеряны в результате активного противодействия РЭБ.

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