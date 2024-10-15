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В Харькове раздались взрывы: город под атакой КАБов

Фото: в Харькове раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером 15 октября раздались взрывы. Россияне наносят по городу удары КАБами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове слышны взрывы - город под атакой КАБов. Будьте осторожны - в воздухе еще КАБы", - сообщил Терехов.

По словам Синегубова, оккупанты наносят удары по Харькову и району.

По предварительным данным, зафиксированы попадания в Харьковском районе. Информация по разрушениям уточняется.

Обстрел Украины 15 октября

В ночь на 15 октября российские войска запустили по Украине семь зенитных управляемых ракет С-300/400, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 17 ударных беспилотников.

В общей сложности противовоздушной обороне удалось сбить 12 дронов. Еще четыре были потеряны в результате активного противодействия РЭБ.

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