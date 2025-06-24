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У Харкові пролунали вибухи, місто атакують дрони: що відомо

Фото: в місті було чути щонайменше 2 вибухи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 24 червня у Харкові пролунали вибух. Місто атакують ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Харків атакований ворожим БПЛА, у місті пролунав вибух - деталі зʼясовуємо. За попередньою інформацією, у повітрі ще можуть бути безпілотники - будьте обережні", - написав він о 02:11.

Через кілька хвилин Терехов повідомив, що у місті пролунав ще один вибух. Він також уточнив, що ворожа атака на Харків триває.

Оновлено о 02:28

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за передніми даними, приліт ворожих дронів зафіксовано в Немишлянському районі Харкова.

Він додав, що інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

Оновлено о 02:35

"Попередньо, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі - у найближчих будівлях вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходило", - уточнив Терехов.

Водночас він додав, до в бік міста ще летять "Шахеди". Після цього в місті було чути третій вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Сумській та Харківській областях.

Обстріли Харкова

Зазначимо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, а періодично застосовують для обстрілу ракети й авіабомби.

Так, ніч на 20 червня не стала винятком. Того дня ворог атакував Харків і Харківський район ударними дронами, унаслідок чого горіли будівлі, були пошкоджені житлові будинки, легкові автомобілі, а також постраждали люди.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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