В Харькове прогремели взрывы, город атакуют дроны: что известно

"Харьков атакован вражеским БПЛА, в городе прогремел взрыв - детали выясняем. По предварительной информации, в воздухе еще могут быть беспилотники - будьте осторожны", - написал он в 02:11.

Через несколько минут Терехов сообщил, что в городе прогремел еще один взрыв. Он также уточнил, что вражеская атака на Харьков продолжается.

Обновлено в 02:28

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по передним данным, прилет вражеских дронов зафиксирован в Немышлянском районе Харькова.

Он добавил, что информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Обновлено в 02:35

"Предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты стекла. Информация о пострадавших пока не поступала", - уточнил Терехов.

При этом он добавил, что в сторону города еще летят "Шахеды". После этого в городе был слышен третий взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Сумской и Харьковской областях.