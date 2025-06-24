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В Харькове прогремели взрывы, город атакуют дроны: что известно

Фото: в городе было слышно по меньшей мере 2 взрыва (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 июня в Харькове прогремели взрывы. Город атакуют вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков атакован вражеским БПЛА, в городе прогремел взрыв - детали выясняем. По предварительной информации, в воздухе еще могут быть беспилотники - будьте осторожны", - написал он в 02:11.

Через несколько минут Терехов сообщил, что в городе прогремел еще один взрыв. Он также уточнил, что вражеская атака на Харьков продолжается.

Обновлено в 02:28

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по передним данным, прилет вражеских дронов зафиксирован в Немышлянском районе Харькова.

Он добавил, что информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Обновлено в 02:35

"Предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе - в ближайших зданиях выбиты стекла. Информация о пострадавших пока не поступала", - уточнил Терехов.

При этом он добавил, что в сторону города еще летят "Шахеды". После этого в городе был слышен третий взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Обстрелы Харькова

Отметим, что россияне регулярно атакуют Харьков дронами, а периодически применяют для обстрелов ракеты и авиабомбы.

Так, ночь на 20 июня не стала исключением. В тот день враг атаковал Харьков и Харьковский район ударными дронами, в результате чего горели здания, были повреждены жилые дома, легковые автомобили, а также пострадали люди.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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