У Харкові пролунали вибухи через ворожі обстріли

У Харкові прогриміли сильні вибухи під час повітряної тривоги у ніч проти 24 квітня. Місто перебуває під ворожим ракетним обстрілом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.
Вибухи у Харкові пролунали близько 00:35.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.
"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", - написав голова ОВА у своєму Telegram.
У місті пролунали повторні вибухи.
"У Харкові сильні вибухи. Будьте у безпеці", - закликав мер міста.
Попередньо, ворог завдає ударів по місту балістичними ракетами.
Як пізніше повідомило видання "Суспільне", серія вибухів пролунала за межами Харкова.
Зазначимо, це місто часто зазнає повітряних ударів з боку російських окупантів, які для обстрілів застосовують дрони-камікадзе та ракети різних типів. Проте останнім часом загарбники суттєво збільшили удари по Харкову, а також району та області, зокрема знищуючи енергетичну та критичну інфраструктуру, внаслідок чого місцеві жителі, зокрема, стикнулися зі значними проблемами з електрикою.
Так, нагадаємо, що перед тим місто перебувало під обстрілом 23 квітня. А за день до цього, 22 квітня, війська РФ також вдарили по Харкову керованою авіаційною ракетою Х-59, яка влучила по телевежі. Внаслідок атаки цей об'єкт телевізійної інфраструктури міста був сильно пошкоджений.
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