У Харкові пролунали вибухи

Нагадаємо, що сьогодні вранці ворог атакував балістикою Київ. У столиці внаслідок атаки по Шевченківському району загинуло троє людей, ще троє постраждали.

Крім того, було частково зруйновано виробничу будівлю з подальшим загорянням на 3 поверсі, заклад харчування, бізнес-центр, торговельний центр, магазин та 10 автомобілів. Також ворог пошкодив ударом вхід і вихід станції метро "Лук'янівська".

Детальніше про атаку РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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