В Харькове прогремели взрывы

Звук взрыва в Харькове был слышен примерно в 18:02. Информацию об обстреле подтвердил и Синегубов.

"Оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.

Через несколько минут глава ОВА уточнил, что зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы сейчас выехали на места.

Перед взрывами военные предупреждали украинцев, что существует угроза применения баллистического вооружения с северо-востока для областей, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 18:24

"В результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На эту минуту, без пострадавших", - сообщил Синегубов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 18:14 тревога продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.