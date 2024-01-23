В Харкові пролунали вибухи

"Вибухи у Харкові. Перебувайте в укриттях!", - наголосив глава ОВА.

Карта повітряних тривог станом на 22:10 виглядає так:

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 22 із 44 ракет. Зазначимо, що раніше військові повідомили, що росіяни випустили 41 ракету.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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