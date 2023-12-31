Вибухи у Харкові: місто під атакою "Шахедів"

У місті оголошено повітряну тривогу. Поліція Харківської області порадила мешканцям міста перебувати у укриттях

"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання потерпілих ворожих снарядів повідомляйте на спецлінію поліції 102", - написали в обласній поліції.

Повітряні сили повідомили про безпілотників у напрямку міста.

"Харків – знаходитесь у укриттях! БпЛА у напрямку міста", - написали представники Повітряних сил у своєму Telegram-каналі.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено 01:04: у місті було як мінімум чотири вибухи. Внаслідок одного з вибухів у центрі міста виникла пожежа.

Оновлено 01:14: було чути п'ятий вибух у місті.

Оновлено 01:15 : Повітряні сили повідомили про БпЛА, що рухаються у напрямку міста.

"БпЛА рухаються передмістем Харкова у напрямку міста", - повідомили у Повітряних силах.

Оновлено 01:20 : Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою "Шахедів" і було кілька прильотів у центрі міста:

"Харків під атакою "Шахедів". Вже було кілька прильотів у центрі міста. Працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов.

Обстріл росіянами Харкова

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область із ракет "С-300" з Білгородської області або безпілотниками.

Так, увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Серед постраждалих іноземний журналіст та дитина.

Пізніше стало відомо про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у центрі міста було два потужні вибухи - це були ракети типу "С-300", випущені з Білгородської області.

До речі, з'явилися фотографії готелю "Kharkiv Palace", в який влучили ракетою російські війська.