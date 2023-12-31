Взрывы в Харькове: город под атакой "Шахедов"

В городе объявлена воздушная тревога. Полиция Харьковской области посоветовала жителям города находиться в укрытиях

"Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102.", - написали в областной полиции.

Воздушные силы сообщили о беспилотниках в направлении города.

"Харьков – находитесь в укрытиях! БпЛА по направлению города", - написали представители Воздушных сил в своем Telegram-канале.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 01:04: в городе было как минимум четыре взрыва. В результате одного из взрывов в центре города возник пожар.

Обновлено 01:14: был слышен пятый взрыв в городе.

Атака беспилотников на Харьков

Обновлено 01:15 : Воздушные силы сообщили об БпЛА, движущихся в направлении города.

"БпЛА двигаются пригородом Харькова в направлении города", - сообщили в Воздушных силах.

Обновлено 01:20: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под атакой "Шахедов" и было несколько прилетов в центре города:

"Харьков под атакой "Шахедов". Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Терехов.

Обновлено 01:42: По словам Терехова есть попадание в дома в центре Харькова.

"Есть попадание в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", - сообщил мэр.

Обновлено 01:44: В городе отбой воздушной тревоги.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрел россиянами Харькова

Российские войска регулярно обстреливают Харьков и область с ракет "С-300" из Белгородской области или беспилотниками.

Так, вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Повреждены отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Среди пострадавших иностранный журналист и ребенок.

Позже стало известно о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в центре города было два мощных взрыва - это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.

К слову, появились фотографии отеля "Kharkiv Palace", в который попали ракетой российские войска.