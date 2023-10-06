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В Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили по центру міста

Фото: в Харкові пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці 6 жовтня в Харкові пролунали вибухи після яких в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", - закликав Синєгубов.

А мер Ігор Терехов повідомив про те, що удар прийшовся по центральній частині міста.

Удар росіян по селу Гроза

5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину та кафе, де відбувались поминки за загиблим військовим. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинула 51 людина.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключав, що удар міг навести хтось з місцевих жителів, адже ракета влучила прицільно в невелике приміщення. Цю версію перевірять СБУ та поліція.

Вчорашній удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Більше про ракетний удар по Грозі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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