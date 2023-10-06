RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове раздались взрывы: россияне ударили по центру города

Фото: в Харькове раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Утром 6 октября в Харькове раздались взрывы после которых в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВО Олега Синегубова.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", - призвал Синегубов.

Мэр Игорь Терехов сообщил о том, что удар пришелся по центральной части города.

Удар россиян по селу Гроза

5 октября россияне ударили "Искандером" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. В результате атаки, по последним данным, погиб 51 человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко не исключал, что удар мог навести кто-нибудь из местных жителей, ведь ракета попала прицельно в небольшое помещение. Эту версию проверят СБУ и полиция.

Вчерашний удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. Погибло около 15% жителей населенного пункта.

Больше о ракетном ударе по Грозе читайте в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухихарков