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У Харкові пролунала серія вибухів: що відомо

Ілюстративне фото: у Харкові пролунала серія вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ворожі пуски керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Наразі подробиці ситуації не розкриваються. Офіційні особи та військове командування жодним чином не коментувало звуки вибухів. 

Додамо, що о 14:08 Повітряні сили писали про КАБ, який рухався курсом на Харківську область. Пізніше також стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:29 (alerts.in.ua) 

Росіяни вдарили по Слатине 

За словами Синєгубова, росіяни вдарили двома КАБами по Слатине, внаслідок чого було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Також відомо про одного загиблого - працівника господарства. Окрім того, є двоє поранених

О 14:30 ворог вдарив по Золочеву Богодухівського району, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік

Обстріли Харкова та області 

Вчора, 26 грудня, Російська Федерація (РФ) вдалась до 13-го від початку поточного року масованого обстрілу енергосистеми України. Під удар також потрапив Харків й область. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, вчора Росія запустила проти Харкова 13 ракет, серед яких були:

  • С-300;
  • С-400;
  • "Іскандер";
  • Х-59.

Після завершення ракетного обстрілу ворог запустив безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed.

Також він розповів, що у місті й області тимчасово припинять вимикати світло доти, доки не вирішиться ситуація з відновленням опалення й гарячої води. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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