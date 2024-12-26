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В Харькове прогремела серия взрывов: что известно

Иллюстративное фото: в Харькове прогремела серия взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о вражеских пусках управляемых авиационных бомб (УАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Пока что подробности ситуации не раскрываются. Официальные лица и военное командование никак не комментировало звуки взрывов.

Добавим, что в 14:08 Воздушные силы писали о КАБ, который двигался курсом на Харьковскую область. Позже также стало известно об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:29 (alerts.in.ua)

Россияне ударили по Слатино 

По словам Синегубова, россияне ударили двумя КАБами по Слатино, в результате чего было повреждено помещение фермерского хозяйства. Также известно об одном погибшем - работнике хозяйства. Кроме того, есть двое раненых

В 14:30 враг ударил по Золочеву Богодуховского района, в результате чего пострадал 41-летний мужчина

Обстрелы Харькова и области

Вчера, 26 декабря, Российская Федерация (РФ) прибегла к 13-му с начала текущего года массированному обстрелу энергосистемы Украины. Под удар также попал Харьков и область. По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, вчера Россия запустила против Харькова 13 ракет, среди которых были:

  • С-300;
  • С-400;
  • "Искандер";
  • Х-59.

После завершения ракетного обстрела враг запустил беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed.

Также он рассказал, что в городе и области временно прекратят выключать свет до тех пор, пока не решится ситуация с восстановлением отопления и горячей воды.

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