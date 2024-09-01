У Харкові пролунали десять вибухів: горить супермаркет, є постраждалі

"Серія вибухів у Харкові!" - написав Синєгубов.

Буквально через 5 хвилин Синєгубов повідомив про повторні вибухи у місті.

"Повторні вибухи. Загроза залишається. Будьте в укриттях!" - додав голова ОВА.

Місцеві ЗМІ нарахували вже дев'ять вибухів в Харкові. Військові попередили про загрозу балістики зі сходу та півночі.

Десять вибухів та постраждалі

Пізніше голова ОВА зазначив, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!" - попередив він.

Горить супермаркет, серед постраждалих медики

Один із ударів по Харкову припав по району приватної забудови.

"Горять кілька подвір'їв, супермаркет. Є постраждалі, зокрема медики", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

Шість постраждалих, серед них дитина

За даними на 13:40 у Харкові через обстріл РФ налічується шість постраждалих.

"На цю хвилину - шестеро поранених, серед них 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес", - написав Синєгубов у Telegram.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у місті пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки.

15 постраждалих, серед них двоє медиків

Вже близько 14:00 стало відом, що в Харкові кількість постраждалих через обстріл окупантів зросла до 13 людей.

"Серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані", - зазначив голова ОВА.

Буквально за кілька хвилин стало відомо про 15 постраждалих у Харкові.

"Дев'ять поранених у Салтівському районі та шість у Немишлянському. Загалом на цю хвилину 15", - уточнив Терехов.