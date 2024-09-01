У Харкові пролунали десять вибухів: горить супермаркет, є постраждалі

У Харкові пролунали десять вибухів 1 вересня. Зайнявся супермаркет, є постраждалі, зокрема медики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"Серія вибухів у Харкові!" - написав Синєгубов.
Буквально через 5 хвилин Синєгубов повідомив про повторні вибухи у місті.
"Повторні вибухи. Загроза залишається. Будьте в укриттях!" - додав голова ОВА.
Місцеві ЗМІ нарахували вже дев'ять вибухів в Харкові. Військові попередили про загрозу балістики зі сходу та півночі.
Пізніше голова ОВА зазначив, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!" - попередив він.
Один із ударів по Харкову припав по району приватної забудови.
"Горять кілька подвір'їв, супермаркет. Є постраждалі, зокрема медики", - написав мер Харкова Ігор Терехов.
За даними на 13:40 у Харкові через обстріл РФ налічується шість постраждалих.
"На цю хвилину - шестеро поранених, серед них 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес", - написав Синєгубов у Telegram.
За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у місті пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки.
Вже близько 14:00 стало відом, що в Харкові кількість постраждалих через обстріл окупантів зросла до 13 людей.
"Серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані", - зазначив голова ОВА.
Буквально за кілька хвилин стало відомо про 15 постраждалих у Харкові.
"Дев'ять поранених у Салтівському районі та шість у Немишлянському. Загалом на цю хвилину 15", - уточнив Терехов.
Близько 11:30 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали удару по місту. Пізніше стало відомо, що росіяни обстріляли передмістя Харкова, а саме місто Люботин, розташоване у Харківському районі. За даними ОВА, ударом було пошкоджено підприємство. Троє людей постраждали - чоловіки 70 та 57 років, а також 59-річна жінка.
Також близько 9.00 росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області. Горіли дах багатоповерхівки, господарські будівлі та гаражі. Постраждали чоловік та жінка.
Крім того, близько 7:00 російські війська атакували і Богодухівський район. РФ знову атакувала підприємство, було поранено двох чоловіків.
Додамо, що 31 серпня росіяни атакували дроном авто поліції у Куп'янську, є загиблий. Також через обстріл Харкова 31 серпня постраждали четверо людей.
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