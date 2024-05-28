У Харкові пролунала серія вибухів

У Харкові вдень 28 травня пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться в повідомленні.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у Харкові наразі немає.
Зазначимо, зараз у Харківській та низці інших областей України оголошена повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для південних областей з Криму.
Окрім того, була інформація про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.
Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.
Внаслідок атаки виникла пожежа на території фермерського господарства.
Попередньо постраждалих немає.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі місцеві мешканці також чули вибух. В області оголошено повітряну тривогу на тлі загрози балістики.
Також одеситів попередили про повторні пуски російських ракет.
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