У Харкові пролунала серія вибухів

"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у Харкові наразі немає.

Зазначимо, зараз у Харківській та низці інших областей України оголошена повітряна тривога.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для південних областей з Криму.

Окрім того, була інформація про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.

Оновлено 16:56

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території фермерського господарства.

Попередньо постраждалих немає.

Оновлено 17:12

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих.