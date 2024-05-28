UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунала серія вибухів

Фото: у Харкові пролунала серія вибухів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові вдень 28 травня пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у Харкові наразі немає.

Зазначимо, зараз у Харківській та низці інших областей України оголошена повітряна тривога.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для південних областей з Криму.

Окрім того, була інформація про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.

Оновлено 16:56

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району. 

Внаслідок атаки виникла пожежа на території фермерського господарства.  

Попередньо постраждалих немає.

Оновлено 17:12

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі місцеві мешканці також чули вибух. В області оголошено повітряну тривогу на тлі загрози балістики.

Також одеситів попередили про повторні пуски російських ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибухВійна в Україні