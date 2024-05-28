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В Харькове прозвучала серия взрывов

Фото: в Харькове прозвучала серия взрывов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове днем 28 мая прозвучала серия взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Харькове слышно серию взрывов", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Харькове пока нет.

Отметим, что сейчас в Харьковской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения Россией баллистического вооружения для южных областей из Крыма.

Кроме того, была информация о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковскую область.

Обновлено 16:56

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 16:40 оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района. 

В результате атаки возник пожар на территории фермерского хозяйства.  

Предварительно пострадавших нет.

Обновлено 17:12

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удар пришелся по Киевскому району города. КАБ поразил гаражи, в некоторых из них загорелся пожар. Предварительно без пострадавших.

Напомним, недавно в Одессе местные жители также слышали взрыв. В области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.

Также одесситов предупредили о повторных запусках российских ракет.

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