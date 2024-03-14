У Харкові прогримів вибух через російський удар: які наслідки (оновлено)

У Харкові пролунав вибух під час російської повітряної атаки у ніч проти 14 березня. В області триває тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибух у місті було чути о 05:10.
"У Харкові вибух", - написав мер у своєму Telegram.
Голова ОВА додав, що російські загарбники "завдають ударів по Харкову".
Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
Перед цим у моніторингових групах повідомляли, що окупанти запустили балістику для удару по Харкову з російського Бєлгорода.
В командуванні Повітряних сил інформували про численні загрози ракетних ударів по різних регіонах.
Оновлено 06:00
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова.
"На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами триває", - написав він.
Оновлено 06:30
Як пізніше розповів мер міста, другий за ранок "приліт" через російський удар стався у лісосмузі Харкова поряд з нежитловими приміщеннями.
"Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", - зазначив Терехов.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, і повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях.
У Харкові, зокрема, було зафіксоване падіння "Шахеда" у середмісті у районі приватних будинків, даних про можливих постраждалих не надходило.
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