UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові прогримів вибух через російський удар: які наслідки (оновлено)

Фото: у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові пролунав вибух під час російської повітряної атаки у ніч проти 14 березня. В області триває тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова.

Вибух у місті було чути о 05:10.

"У Харкові вибух", - написав мер у своєму Telegram.

Голова ОВА додав, що російські загарбники "завдають ударів по Харкову".

Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Перед цим у моніторингових групах повідомляли, що окупанти запустили балістику для удару по Харкову з російського Бєлгорода.

В командуванні Повітряних сил інформували про численні загрози ракетних ударів по різних регіонах.

Оновлено 06:00

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова.

"На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами триває", - написав він.

Оновлено 06:30

Як пізніше розповів мер міста, другий за ранок "приліт" через російський удар стався у лісосмузі Харкова поряд з нежитловими приміщеннями.

"Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", - зазначив Терехов.

Повітряна атака у ніч проти 14 березня

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, і повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях.

У Харкові, зокрема, було зафіксоване падіння "Шахеда" у середмісті у районі приватних будинків, даних про можливих постраждалих не надходило. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибухВійна в УкраїніРакетний удар