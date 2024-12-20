У Харкові приліт "Шахеда" в багатоповерхівку

Удари по Харкову

Нагадаємо, окупанти доволі часто атакують Харків, оскільки він розташований недалеко від лінії фронту та кордону з РФ.

Зокрема, 15 грудня в місті прогриміло кілька вибухів. Приліт зафіксували в Київському районі.

Унаслідок атаки поранення дістала 48-річна жінка. Її госпіталізували до медичного закладу.

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