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В Харькове прилет "Шахеда" в многоэтажку

Иллюстративное фото: россияне ударили по Харькову (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты ударили "Шахедом" по многоэтажке в Харькове. Есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По словам Синегубова, вражеский дрон попал по многоэтажке в Салтовском районе. Частично разрушены первых два этажа. Все службы работают над ликвидацией последствий. 

"По состоянию на сейчас есть два обращения относительно острой реакции на стресс", - уточнил Синегубов. 

По его словам, медики предоставили пострадавшим помощь на месте. 

Обновлено 22:26

Терехов рассказал, что уже известно о четырех пострадавших, среди которых девочка 12 лет. 

Синегубов уточнил, что три человека - с острыми реакциями на стресс. У девочки легкое осколочное ранение.

Обновлено 22:34

Глава ОВА рассказал, что продолжается ликвидация пожара на первом и втором этажах. Площадь возгорания- 30 квадратных метров. 

Также проводится обследование дома и опрос о расселении людей.

Удары по Харькову

Напомним, оккупанты довольно часто атакуют Харьков, поскольку он находится недалеко от линии фронта и границы с РФ.

В частности, 15 декабря в городе прогремело несколько взрывов. Прилет зафиксировали в Киевском районе.

В результате атаки ранения получила 48-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

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