В Харькове прилет "Шахеда" в многоэтажку

По словам Синегубова, вражеский дрон попал по многоэтажке в Салтовском районе. Частично разрушены первых два этажа. Все службы работают над ликвидацией последствий.

"По состоянию на сейчас есть два обращения относительно острой реакции на стресс", - уточнил Синегубов.

По его словам, медики предоставили пострадавшим помощь на месте.

Обновлено 22:26

Терехов рассказал, что уже известно о четырех пострадавших, среди которых девочка 12 лет.

Синегубов уточнил, что три человека - с острыми реакциями на стресс. У девочки легкое осколочное ранение.

Обновлено 22:34

Глава ОВА рассказал, что продолжается ликвидация пожара на первом и втором этажах. Площадь возгорания- 30 квадратных метров.

Также проводится обследование дома и опрос о расселении людей.