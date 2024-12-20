В Харькове прилет "Шахеда" в многоэтажку
Российские оккупанты ударили "Шахедом" по многоэтажке в Харькове. Есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
По словам Синегубова, вражеский дрон попал по многоэтажке в Салтовском районе. Частично разрушены первых два этажа. Все службы работают над ликвидацией последствий.
"По состоянию на сейчас есть два обращения относительно острой реакции на стресс", - уточнил Синегубов.
По его словам, медики предоставили пострадавшим помощь на месте.
Обновлено 22:26
Терехов рассказал, что уже известно о четырех пострадавших, среди которых девочка 12 лет.
Синегубов уточнил, что три человека - с острыми реакциями на стресс. У девочки легкое осколочное ранение.
Обновлено 22:34
Глава ОВА рассказал, что продолжается ликвидация пожара на первом и втором этажах. Площадь возгорания- 30 квадратных метров.
Также проводится обследование дома и опрос о расселении людей.
Удары по Харькову
Напомним, оккупанты довольно часто атакуют Харьков, поскольку он находится недалеко от линии фронта и границы с РФ.
В частности, 15 декабря в городе прогремело несколько взрывов. Прилет зафиксировали в Киевском районе.
В результате атаки ранения получила 48-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
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