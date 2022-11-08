У Харкові повністю зупинилося метро
Фото: у Харкові повністю зупинилося метро (t.me/kh_metro)
У Харкові тимчасово припинився рух лініями метрополітену у вівторок, 8 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський метрополітен.
"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", - сказано у повідомленні.
Метрополітен приносить вибачення за тимчасові незручності, але причину зупинки руху не називає.
Як повідомлялося раніше, погодинні відключення світла у Харкові та області запровадили з 31 жовтня.
З 7 листопада у Харківській області з'явився новий графік віялових відключень світла.
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