У Харкові повністю зупинилося метро

У Харкові тимчасово припинився рух лініями метрополітену у вівторок, 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський метрополітен .

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", - сказано у повідомленні.

Метрополітен приносить вибачення за тимчасові незручності, але причину зупинки руху не називає.

Як повідомлялося раніше, погодинні відключення світла у Харкові та області запровадили з 31 жовтня.

З 7 листопада у Харківській області з'явився новий графік віялових відключень світла.

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