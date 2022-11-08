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В Харькове полностью остановилось метро

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Харьков, Вторник 08 ноября 2022 09:49
В Харькове полностью остановилось метро Фото: в Харькове полностью остановилось метро (t.me/kh_metro)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове временно прекратилось движение по линиям метрополитена во вторник, 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен.

"Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства, но причину остановки движения не называет.

Как сообщалось ранее, почасовые отключения света в Харькове и области были введены с 31 октября.

С 7 ноября в Харьковской области появился новый график веерных отключений света.

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