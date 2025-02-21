У Харкові попередили про нововведення в метро: про що йдеться

Відсьогодні в метро міста Харків щодня лунатимуть оголошення для працівників і пасажирів. Йдеться про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Харківський метрополітен" у Facebook.

Зазначається, що на цей час буде припинено трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, які розміщені на деяких зі станцій метрополітену.

"Відсьогодні на всіх станціях Харківського метрополітену щоденно о 9:00 лунатиме оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання - для вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України", - йдеться у дописі прес-службу комунального підприємства.

Українцям розповіли, що у метрополітені Харкова щоденно лунатимуть оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання у всіх засобах масової інформації (незалежно від форми власності).

Мета такого заходу - вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.

Згодом до щоденної хвилини мовчання в Україні пропонували додати важливу молитву.

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Вони передбачають, зокрема, заходи з інформування населення у громадському транспорті столиці.

Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Крім того, у КМДА пояснили, чи зупинятиметься столичний транспорт.

Тим часом у Львівській області вирішили щоранку ненадовго зупиняти рух транспорту.

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