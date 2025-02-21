У Харкові попередили про нововведення в метро: про що йдеться
Відсьогодні в метро міста Харків щодня лунатимуть оголошення для працівників і пасажирів. Йдеться про загальнонаціональну хвилину мовчання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Харківський метрополітен" у Facebook.
Що саме розповіли у метрополітені Харкова
Українцям розповіли, що у метрополітені Харкова щоденно лунатимуть оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.
"Відсьогодні на всіх станціях Харківського метрополітену щоденно о 9:00 лунатиме оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання - для вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць та мирних жителів України", - йдеться у дописі прес-службу комунального підприємства.
Зазначається, що на цей час буде припинено трансляцію рекламно-інформаційних повідомлень на телеекранах, які розміщені на деяких зі станцій метрополітену.
Допис КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)
Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання у всіх засобах масової інформації (незалежно від форми власності).
Мета такого заходу - вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.
Згодом до щоденної хвилини мовчання в Україні пропонували додати важливу молитву.
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Вони передбачають, зокрема, заходи з інформування населення у громадському транспорті столиці.
Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Крім того, у КМДА пояснили, чи зупинятиметься столичний транспорт.
Тим часом у Львівській області вирішили щоранку ненадовго зупиняти рух транспорту.
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